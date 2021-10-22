Бруну Фернандеш высмеял португальский диалект Роналду

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Бруну Фернандеш высмеял португальский диалект Роналду

Фото инстаграм Бруну Фернандеша

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш пошутил по поводу диалекта своего партнёра по команде и сборной Португалии Криштиану Роналду.

"То, как говорит Криштиану, - один из худших диалектов португальского языка. Роналду с Мадейры. Боже мой, клянусь, португальцы не понимают, что говорят люди с этого острова" - цитирует Фернандеша Manchester Evening News.

Напомним, что 36-летний Роналду вернулся в "МЮ" в конце августа и с тех пор забил 6 голов в 8 матчах.

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