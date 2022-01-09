Бруну Фернандеш ярко отреагировал на возможный переход в "Барселону"

Фото: инстаграм Бруну Фернандеша/Автор неизвестен

Португальский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш прокомментировал информацию о возможном переходе в "Барселону".

"Я думал, что новый год начался всего несколько дней назад, а оказывается, что сейчас уже 1 апреля! Или это опять просто плохая работа журналистов?" – приводит слова Фернандеша Goal.com.

В нынешнем сезоне 27-летний Фернандеш провел за "Манчестер Юнайтед" 24 матча во всех турнирах, забил пять голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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