Бруну Фернандеш ярко высказался о Роналду перед матчем с "Атлетико"

Фото: инстаграм Бруну Фернандеша/Автор неизвестен

Португальский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш поделился мнением о своем соотечественнике и одноклубнике нападающем Криштиану Роналду перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским "Атлетико".

"Роналду пять раз выигрывал Лигу чемпионов. У него есть чуйка на голы. Нам пригодится любой футболист, который сможет решить исход матча в нашу пользу. Не так важно, будет это Роналду или кто-то другой. Главное для нас - одержать победу и выйти в четвертьфинал", - приводит слова Фернандеша официальный сайт клуба.

Матч "Атлетико" - "Манчестер Юнайтед" состоится завтра, 23 февраля. Начало встречи - в 23:00 мск.

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