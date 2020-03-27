Бруну Фернандеш заявил, что надеется добиться больших успехов в "МЮ"

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш рассказал, что хочет добиться больших успехов в английском клубе.

"Роналду и Нани выигрывали здесь важные трофеи. Я хочу достичь того же.

С Нани я тренировался в "Спортинге", он всегда хорошо отзывался об "МЮ".

Когда у Роналду спрашивали о моем трансфере, он сказал много положительных отзывов. Я горжусь, что такой футболист высоко меня оценил", - цитирует Фернандеша в интервью Canal 11.

Напомним, Роналду вместе с "Манчестер Юнайтед" трижды становился чемпионом Англии и выигрывал Лигу чемпионов в сезоне-2007/08.

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