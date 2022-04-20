Бруну Фернандеш жестко высказался по поводу поражения от "Ливерпуля"

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Бруну Фернандеш жестко высказался по поводу поражения от "Ливерпуля"

Фото: твиттер Бруну\Автор неизвестен

Португальский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш прокомментировал разгромное поражение от "Ливерпуля" (0:4) в матче 34-го тура АПЛ.

"Я прошу прощения у болельщиков. Фанаты не заслуживают уровня нашей игры. Они заслуживают большего.

То, как они остаются на трибунах и аплодируют нам... Это заслуживает большего. Мы должны повысить свой уровень. Но пока что есть, то есть. Думаю, что все футболисты бегают, все стараются. Не думаю, что кто-то не выкладывается на 100 процентов.

"Ливерпуль" бьется за титул, а мы – ни за что не бьемся. В этом разница. Мы должны посмотреть на себя и понять, что идет не так. Никто не может сдаться и подумать, что все кончено. Нам есть за что бороться", – отметил португалец.

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