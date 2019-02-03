Брутальный футбол в английском Чемпионшипе (фото + видео)

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Брутальный футбол в английском Чемпионшипе (фото + видео)

Английский футбол не только интересен, но и порой крайне груб. Особенно это касается низших дивизионов, к примеру Чемпионшипа.

Во время матча 30-го тура первенства между "Редингом" и "Астон Виллой" защитник бирмингемцев Тайрон Мингс едва не сделал инвалидом нападающего "ройялс" Нелсона Оливейру

Разумеется, с такой травмой португальского форварда экстренно госпитализировали. А вот так он выглядит на больничной койке.

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"Манчестер Юнайтед" одолел "Лестер" в 25-м туре АПЛ

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