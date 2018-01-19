"Брюгге" арендовал конкурента для Габулова

Вратарь "Фейеноорда" Кеннет Вермеер стал игроком "Брюгге", сообщает официальный сайт голландского клуба.

32-летний страж ворот присоединился к "чёрно-синим" на правах аренды. У бельгийцев следующим летом будет право выкупить голкипера.

В этом сезоне Вермеер сыграл за "Фейеноорд" 2 матча и пропустил 2 гола.

Стоит отметить, что ранее "Брюгге" подписал российского вратаря Владимира Габулова.

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