"Брюгге" арендовал конкурента для Габулова
Вратарь "Фейеноорда" Кеннет Вермеер стал игроком "Брюгге", сообщает официальный сайт голландского клуба.
32-летний страж ворот присоединился к "чёрно-синим" на правах аренды. У бельгийцев следующим летом будет право выкупить голкипера.
В этом сезоне Вермеер сыграл за "Фейеноорд" 2 матча и пропустил 2 гола.
Стоит отметить, что ранее "Брюгге" подписал российского вратаря Владимира Габулова.
Не пропустите: У Габулова может появиться конкурент из Украины. | http://soccernews.ru
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