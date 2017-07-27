"Брюгге" - "Башакшехир" - 3:3 (обзор)

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"Брюгге" - "Башакшехир" - 3:3 (обзор)Сегодня в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов бельгийский "Брюгге" на своем поле сыграл вничью с турецким "Башакшехиром". Смотрите видеообзор этого поединка.

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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