"Брюгге" - "Башакшехир" - 3:3 (обзор)

Сегодня в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов бельгийский "Брюгге" на своем поле сыграл вничью с турецким "Башакшехиром". Смотрите видеообзор этого поединка.

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