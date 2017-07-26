"Брюгге" и "Башакшехир" устроили "перестрелку" в Бельгии

Теги клуб брюгге

"Брюгге" и "Башакшехир" устроили "перестрелку" в БельгииСегодня в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов  бельгийский "Брюгге" на своем поле сыграл в результативную ничью с турецким "Башакшехиром".

"Брюгге" - "Башакшехир" - 3:3

Голы: Бонавентуре, 6 - 1:0, Денсвил, 16 - 2:0, Моссоро, 59 - 2:1, Элиа, 64 - 2:2, Моссоро, 74 - 2:3, Денсвил, 79 - 3:3.

Напомним, ранее "Селтик" и "Русенборг" также не выявили победителя. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

"Ювентус" благодаря дублю Маркизио вырывает победу над ПСЖ

"Ювентус" благодаря дублю Маркизио вырывает победу над ПСЖ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов