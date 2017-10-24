"Брюгге" интересуется защитником "Локомотива"

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"Брюгге" интересуется защитником "Локомотива"

Левый защитник "Локомотива" Михаил Лысов попал в сферу интересов "Брюгге", сообщают российские СМИ.

Скауты бельгийского клуба посетили вчерашний матч между "железнодорожниками" и "Краснодаром", и следили за игрой 19-летнего футболиста.

В этом сезоне Лысов сыграл за "Локомотив" 8 матчей, результативными действиями не отличался. | http://soccernews.ru

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