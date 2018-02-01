"Брюгге" крупно проиграл в Кубке Бельгии, Габулов пропустил четыре мяча
В первом полуфинальном матче Кубка Бельгии "Стандард" на своем поле разгромил "Брюгге" со счетом 4:1. Российский голкипер гостей Владимир Габулов провел на поле все 90 минут. Таким образом в стартовых четырех матчах за "Брюгге" россиянин пропустил 10 голов.
"Стандард" - "Брюгге" - 4:1 (2:0)
Голы: Эмон, 19 - 1:0, Эмон, 25 - 2:0, Эмон, 54 - 3:0, Эдмилсон Жуниор, 57 - 4:0, Митрович, 82 - 4:1.
"Брюгге": Габулов, Денсвил, Мехеле, Кулс, Вормер, Класи (Митрович, 45), Ванакен, Накамба, Ванлерберге (Уэсли, 45), Лимбомб, Диаби (Деннис, 69).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Клуб Брюгге
|24
|57
|2
|Шарлеруа
|24
|46
|3
|Андерлехт
|24
|45
|4
|Гент
|24
|39
|5
|Антверпен
|24
|37
|6
|Сент-Трюйден
|24
|33
|7
|Генк
|24
|31
|8
|Ред Стар Ваасланд
|24
|30
|9
|Кортрийк
|24
|30
|10
|Стандард Льеж
|24
|30
|11
|Мукрон Перувелз
|24
|29
|12
|Зульте-Варегем
|24
|27
|13
|Локерен
|24
|27
|14
|Остенде
|24
|25
|15
|Эупен
|24
|20
|16
|Мехелен
|24
|18