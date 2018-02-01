"Брюгге" крупно проиграл в Кубке Бельгии, Габулов пропустил четыре мяча

В первом полуфинальном матче Кубка Бельгии "Стандард" на своем поле разгромил "Брюгге" со счетом 4:1. Российский голкипер гостей Владимир Габулов провел на поле все 90 минут. Таким образом в стартовых четырех матчах за "Брюгге" россиянин пропустил 10 голов.

"Стандард" - "Брюгге" - 4:1 (2:0)

Голы: Эмон, 19 - 1:0, Эмон, 25 - 2:0, Эмон, 54 - 3:0, Эдмилсон Жуниор, 57 - 4:0, Митрович, 82 - 4:1.

"Брюгге": Габулов, Денсвил, Мехеле, Кулс, Вормер, Класи (Митрович, 45), Ванакен, Накамба, Ванлерберге (Уэсли, 45), Лимбомб, Диаби (Деннис, 69).

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