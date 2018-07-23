"Брюгге" может расстаться с Габуловым



Российский вратарь "Брюгге" Владимир Габулов может покинуть клуб, сообщает Voetbal24.be.

По сведениям издания, россиянин попал в число восьми футболистов, с которыми бельгийский клуб собирается расстаться в летнее трансферное окно.

34-летний Габулов перешел в "Брюгге" прошлой зимой, провел за клуб 9 матчей и пропустил 17 голов.

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