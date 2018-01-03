"Брюгге" объявил о переходе российского голкипера Габулова
Вратарь тульского "Арсенала" Владимир Габулов перешел в "Брюгге", сообщает официальный твиттер клуба.
Голкипер подписал с бельгийским клубом контракт до лета 2019 года. В ближайшее время он присоединится к новому клубу.
34-летний Габулов выступал за "Арсенал" с 2017 года, провел за клуб 33 матча и пропустил 39 голов. Ранее играл за "Моздок", "Динамо", "Аланию", ЦСКА, "Кубань", "Амкар" и "Анжи". За сборную России сыграл 10 матчей и пропустил 6 мячей. Двукратный чемпион России, обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА. Ориентировочная стоимость игрока составляет 900 тысяч евро.
Не пропустите: Кипер "Арсенала" Габулов близок к переходу в "Брюгге". | http://soccernews.ru
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|19
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|Антверпен
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|Гент
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|Ред Стар Ваасланд
|19
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|19
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|Генк
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|Мукрон Перувелз
|19
|23
|11
|Зульте-Варегем
|19
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|12
|Кортрийк
|19
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|Остенде
|19
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|Мехелен
|19
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|19
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