"Брюгге" официально стал чемпионом Бельгии
"Брюгге" официально признан чемпионом Бельгии в сезоне-2019/20.
Напомним, Лига Жюпиле была досрочно завершена из-за пандемии коронавируса.
До завершения сезона оставался 1 тур, а "Брюгге" лидировал с отрывом в 15 очков. Второе место занял "Гент".
Для "Брюгге" этот титул стал 16-м и третьим за последние пять лет.
WE ZIJN #KAMP16EN! pic.twitter.com/TjqpwEACMV— Club Brugge KV (@ClubBrugge) May 15, 2020
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Клуб Брюгге
|29
|70
|2
|Гент
|29
|55
|3
|Шарлеруа
|29
|54
|4
|Антверпен
|29
|53
|5
|Стандард Льеж
|29
|49
|6
|Мехелен
|29
|44
|7
|Генк
|29
|44
|8
|Андерлехт
|29
|43
|9
|Зульте-Варегем
|29
|36
|10
|Мукрон Перувелз
|29
|36
|11
|Кортрийк
|29
|33
|12
|Сент-Трюйден
|29
|33
|13
|Эупен
|29
|30
|14
|Серкль Брюгге
|29
|23
|15
|Остенде
|29
|22
|16
|Ред Стар Ваасланд
|29
|20