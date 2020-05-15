"Брюгге" официально стал чемпионом Бельгии

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"Брюгге" официально стал чемпионом Бельгии

"Брюгге" официально признан чемпионом Бельгии в сезоне-2019/20.

Напомним, Лига Жюпиле была досрочно завершена из-за пандемии коронавируса.

До завершения сезона оставался 1 тур, а "Брюгге" лидировал с отрывом в 15 очков. Второе место занял "Гент".

Для "Брюгге" этот титул стал 16-м и третьим за последние пять лет.

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