"Брюгге" опубликовал заявку на матч с "Зенитом" в Лиге чемпионов
Пресс-служба бельгийского "Брюгге" огласила список из 23 футболистов, которые отправятся в Санкт-Петербург на матч 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Зенитом".
Из-за заражения коронавирусом матч пропустят Симон Миньоле, Одилон Косуну и Майкл Крменчика.
Заявка "Брюгге" выглядит следующим образом:
Вратари: Хорват, Шинтон, Ламменс.
Защитники: Соболь, Рикка, ван дер Брепмт, Мехеле, Де Кейпер, Мата, Фуакала.
Полузащитники: Баланта, Схрейверс, Ванакен, Вормер, Ритс, Де Кетеларе, ван ден Кейбус.
Нападающие: Окереке, Деннис, Диатта, Баджи, Баэтен, Ланг.
Матч "Зенит" - "Брюгге" состоится 20 октября. Начало встречи - в 19:55 мск.
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