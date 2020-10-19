"Брюгге" опубликовал заявку на матч с "Зенитом" в Лиге чемпионов

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"Брюгге" опубликовал заявку на матч с "Зенитом" в Лиге чемпионов

Пресс-служба бельгийского "Брюгге" огласила список из 23 футболистов, которые отправятся в Санкт-Петербург на матч 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Зенитом".

Из-за заражения коронавирусом матч пропустят Симон Миньоле, Одилон Косуну и Майкл Крменчика.

Заявка "Брюгге" выглядит следующим образом:

Вратари: Хорват, Шинтон, Ламменс.

Защитники: Соболь, Рикка, ван дер Брепмт, Мехеле, Де Кейпер, Мата, Фуакала.

Полузащитники: Баланта, Схрейверс, Ванакен, Вормер, Ритс, Де Кетеларе, ван ден Кейбус.

Нападающие: Окереке, Деннис, Диатта, Баджи, Баэтен, Ланг.

Матч "Зенит" - "Брюгге" состоится 20 октября. Начало встречи - в 19:55 мск. 

Не пропустите: Стали известны судейские бригады на матчи "Зенита" и "Краснодара" в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru
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