"Брюгге" победил киевское "Динамо" в квалификации Лиги Чемпионов

Бельгийский "Брюгге" в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов обыграл киевское "Динамо" со счетом 1:0. Единственный гол в первом тайме забил полузащитник Ханс Ванакен. Ответный матч состоится в Киеве 13 августа.

В другом матче загребское "Динамо" сыграло вничью с венгерским "Ференцварошем".

"Брюгге" Бельгия – "Динамо" Киев, Украина - 1:0 (1:0)

Гол: Ванакен, 37 (с пенальти) - 1:0

"Динамо": Бойко, Бурда, Кадар, Кендзера, Миколенко, Караваев (Цыганков, 46), Вербич (де Пена, 64), Буяльский, Гармаш, Сидорчук, Беседин (Родригеш, 46).

"Динамо" Загреб, Хорватия – "Ференцварош" Венгрия - 1:1 (1:0)

Голы: Ольмо, 7 - 1:0, Шигер, 59 - 1:1

Не пропустите: ПАОК и "Аякс" сыграли вничью в квалификации Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru