"Брюгге" подписал полузащитника "Ромы"

Теги клуб брюггеромарубен провиденстрансферы

"Брюгге" подписал полузащитника "Ромы"

Фото твиттер "Брюгге"

"Брюгге" на своём официальном сайте объявил о переходе хавбека "Ромы" Рубена Провиденса.

Бельгийский клуб арендовал 20-летнего футболиста до конца сезона с правом выкупа за 2,5 миллиона евро.

Французский полузащитник является воспитанником ПСЖ. За главную команду "Ромы" он не сыграл ни одного матча.

Рыночная стоимость Провиденса оценивается в 350 тысяч евро.

Не пропустите: Официально: "Милан" арендовал Флоренци. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ливерпуль" обыграл "Бернли" во 2-м туре АПЛ

"Ливерпуль" обыграл "Бернли" во 2-м туре АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 29 70
2 Гент Гент 29 55
3 Шарлеруа Шарлеруа 29 54
4 Антверпен Антверпен 29 53
5 Стандард Льеж Стандард Льеж 29 49
6 Мехелен Мехелен 29 44
7 Генк Генк 29 44
8 Андерлехт Андерлехт 29 43
9 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 29 36
10 Мукрон Перувелз Мукрон Перувелз 29 36
11 Кортрийк Кортрийк 29 33
12 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 29 33
13 Эупен Эупен 29 30
14 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 29 23
15 Остенде Остенде 29 22
16 Ред Стар Ваасланд Ред Стар Ваасланд 29 20
Полная таблица

топ-5 тегов