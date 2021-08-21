"Брюгге" подписал полузащитника "Ромы"

Фото твиттер "Брюгге"

"Брюгге" на своём официальном сайте объявил о переходе хавбека "Ромы" Рубена Провиденса.

Бельгийский клуб арендовал 20-летнего футболиста до конца сезона с правом выкупа за 2,5 миллиона евро.

Французский полузащитник является воспитанником ПСЖ. За главную команду "Ромы" он не сыграл ни одного матча.

Рыночная стоимость Провиденса оценивается в 350 тысяч евро.

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