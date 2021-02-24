"Брюгге" потерял двух ведущих игроков перед матчем с киевским "Динамо" в Лиге Европы
"Брюгге" не сможет рассчитывать на двух основных игроков в ответном матче Лиги Европы с киевским "Динамо", сообщает официальный сайт бельгийского клуба.
Положительные тесты на COVID-19 сдали голкипер Симон Миньоле и полузащитник Шарль де Кетеларе. Таким образом, оба игрока пропустят матч с "Динамо". Стит отметить, что Миньоле заразился коронавирусом уже второй раз. В прошлый раз он перенес заболевание осенью прошлого года.
Матч "Брюгге" - "Динамо" состоится в четверг, 25 февраля, и начнется в 23:00 мск. В первом матче команды сыграли вничью со счетом 1:1.
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