"Брюгге" потроллил "Манчестер Юнайтед" перед матчем в Лиге Европы

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"Брюгге" потроллил "Манчестер Юнайтед" перед матчем в Лиге Европы

"Брюгге" потроллил "Манчестер Юнайтед" накануне матча в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

Ранее манкунианцы опубликовали пост, в котором вспомнили противостояние с "Брюгге" в Лиге Чемпионов в 2015 году. Тогда "МЮ" дважды обыграл бельгийский клуб.

"Брюгге" отреагировал следующими словами: "Какой лигачемпионский вечер это был! Кстати, наш последний был в декабре. А ваш?"

Последний раз "МЮ" участвовал в матче ЛЧ в апреле 2019 года.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Во время матча тоже потроллят

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