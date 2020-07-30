"Брюгге" претендовал на Гайча. Футболист выбрал ЦСКА

Форвард "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайч продолжит карьеру в РПЛ. Сегодня, 30 июля, футболист стал игроком ЦСКА.

По данным издания Voetbal Primeur, "Брюгге" также интересовался игроком, однако Гайч предпочел московский клуб.

В минувшем сезоне на счету форварда 5 мячей и 1 результативная передача в 13 матчах.

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