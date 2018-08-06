"Брюгге" пытается избавиться от Габулова

"Брюгге" пытается избавиться от российского вратаря Владимира Габулова.

Как сообщают российские СМИ, бельгийский клуб предоставил 34-летнему стражу ворот дополнительный отпуск до 10 августа, чтобы тот нашёл себе новую команду.

Напомним, что Габулов перешёл в "Брюгге" в январе текущего года, сыграл 10 матчей и пропустил 21 гол.

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