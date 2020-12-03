"Брюгге" разгромил "Зенит" в Лиге Чемпионов

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"Брюгге" разгромил "Зенит" в Лиге Чемпионов

В рамках 5-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов "Брюгге" разгромил "Зенит", в другом матче дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Лацио".

За тур до конца стадии "Зенит" с одним очком занимает последнее место в группе. Таким образом, питерцы утратили все шансы на евроубковую весну.

"Брюгге" - "Зенит" 3:0

Голы: де Кетеларе, 33 - 1:0, Ванакен (пен), 58 - 2:0, Ланг, 73 - 3:0

"Брюгге": Миньоле, Рикка, Мехеле, Коссуну, Мата (ван ден Кейбус, 90), Ванакен (Соболь, 87), Баланта, де Кетеларе, Вормер (Схрейверс, 88), Ланг (Окереке, 88), Деннис.

"Зенит": Кержаков, Ракицкий (Круговой, 46), Дуглас Сантос, Прохин, Ерохин (Мостовой, 46), Сутормин, Барриос, Кузяев (Мусаев, 65), Малком (Шамкин, 75), Азмун, Дриусси (Оздоев, 46).


"Боруссия" Д - "Лацио" 1:1

Голы: Геррейру, 44 - 1:0, Иммобиле (пен), 67 - 1:1

"Боруссия" Д: Бюрки, Аканджи, Хуммельс, Пишчек, Морей, Азар (Брандт, 76), Беллингем (Витцель, 88), Рейна, Дилэйни, Ройс (Санчо, 76), Геррейру (Шульц, 62).

"Лацио": Рейна, Ачерби, Габаррон, Худт, Марушич, Лейва (Акпа-Акпро, 70), Милинкович-Савич (Кайседо, 80), Луис Альберто (Эскаланте, 80), Фарес (Лаццари, 70), Корреа (Перейра, 70), Иммобиле.

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