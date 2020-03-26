"Брюгге" собирается выкупить игрока сборной Украины

Левый защитник сборной Украины Эдуард Соболь может стать игроком "Брюгге" на постоянной основе.

По информации Voetbal24, в бельгийском клубе довольны игрой арендованного 24-летнего футболиста и планируют выкупить его.

Права на фулбека принадлежат "Шахтёру", который оценивает его в 4 миллиона евро.

"Брюгге" взял в аренду Соболя прошлым летом. На счету украинца 4 ассиста в 36 матчах.

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