"Брюгге" собирается выкупить игрока сборной Украины
Левый защитник сборной Украины Эдуард Соболь может стать игроком "Брюгге" на постоянной основе.
По информации Voetbal24, в бельгийском клубе довольны игрой арендованного 24-летнего футболиста и планируют выкупить его.
Права на фулбека принадлежат "Шахтёру", который оценивает его в 4 миллиона евро.
"Брюгге" взял в аренду Соболя прошлым летом. На счету украинца 4 ассиста в 36 матчах.
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|Команда
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|29
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|Антверпен
|29
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|Стандард Льеж
|29
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|Мехелен
|29
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|Генк
|29
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|8
|Андерлехт
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|Зульте-Варегем
|29
|36
|10
|Мукрон Перувелз
|29
|36
|11
|Кортрийк
|29
|33
|12
|Сент-Трюйден
|29
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|Эупен
|29
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|Серкль Брюгге
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|23
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|Остенде
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|29
|20