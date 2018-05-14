"Брюгге" стал чемпионом Бельгии

Теги клуб брюггевладимир габулов

"Брюгге" стал чемпионом Бельгии

"Брюгге" досрочно стал чемпионом Бельгии. За тур до завершения первенства "чёрно-синие" стали недосягаемыми для конкурентов.

Отметим, что "Брюгге" завоевал чемпионский титул впервые с 2016 года и в 15-й раз в истории.

Получил золотую медаль и российский вратарь Владимир Габулов, который перешёл в "Брюгге" в январе.

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Команда М О
1 Клуб Брюгге 30 67
2 Андерлехт 30 55
3 Шарлеруа 30 51
4 Гент 30 50
5 Генк 30 44
6 Стандард Льеж 30 44
7 Кортрийк 30 42
8 Антверпен 30 41
9 Зульте-Варегем 30 37
10 Сент-Трюйден 30 37
11 Остенде 30 36
12 Ред Стар Ваасланд 30 35
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