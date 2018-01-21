"Брюгге" сыграл вничью с "Антверпеном", Габулов пропустил два мяча
В матче 22-го тура чемпионата Бельгии "Брюгге" в гостях сыграл вничью с "Антверпеном" (2:2).
Стоит отметить, что российский голкипер "черно-синих" Владимир Габулов провел все 90 минут и пропустил оба мяча.
"Антверпен" - "Брюгге" - 2:2 (2:0)
Голы: Домингес, 25 - 1:0, Овусу, 44 - 2:0, Томечак, 90 - 2:1, Вормер, 90+2 - 2:2
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Клуб Брюгге
|22
|54
|2
|Шарлеруа
|22
|45
|3
|Андерлехт
|22
|43
|4
|Гент
|22
|35
|5
|Антверпен
|22
|35
|6
|Стандард Льеж
|22
|29
|7
|Сент-Трюйден
|22
|29
|8
|Ред Стар Ваасланд
|22
|28
|9
|Генк
|22
|27
|10
|Кортрийк
|22
|26
|11
|Мукрон Перувелз
|22
|26
|12
|Остенде
|22
|25
|13
|Локерен
|22
|24
|14
|Зульте-Варегем
|22
|23
|15
|Мехелен
|22
|18
|16
|Эупен
|22
|16