"Брюгге" сыграл вничью с "Антверпеном", Габулов пропустил два мяча



В матче 22-го тура чемпионата Бельгии "Брюгге" в гостях сыграл вничью с "Антверпеном" (2:2).

Стоит отметить, что российский голкипер "черно-синих" Владимир Габулов провел все 90 минут и пропустил оба мяча.

"Антверпен" - "Брюгге" - 2:2 (2:0)

Голы: Домингес, 25 - 1:0, Овусу, 44 - 2:0, Томечак, 90 - 2:1, Вормер, 90+2 - 2:2

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