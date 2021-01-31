"Брюгге" усилился нападающим "Манчестер Юнайтед"

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"Брюгге" усилился нападающим "Манчестер Юнайтед"

Голландский нападающий "Манчестер Юнайтед" Тахит Чонг перешел в "Брюгге", сообщает официальный сайт английского клуба.

Бельгийцы арендовали футболиста до лета 2021 года без права последующего выкупа.

21-летний Чонг является воспитанником "Манчестер Юнайтед". Всего за манкунианцев он провел 16 матчей во всех турнирах и отдал две результативные передачи. Сдавался в аренду в "Вердер". Сыграл шесть матчей за молодежную сборную Нидерландов. 

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