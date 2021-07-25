"Брюгге" усилился воспитанником ПСЖ

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"Брюгге" усилился воспитанником ПСЖ

Фото: твиттер "Брюгге"/Автор неизвестен

Левый защитник "Ниццы" Стэнли Нсоки перешел в "Брюгге", сообщается на официальном сайте бельгийскго клуба.

Сумма трансфера составила 6,5 миллиона евро. Футболист подписал с клубом контракт до лета 2025 года.

22-летний Нсоки является воспитанником ПСЖ. За "Ниццу" он играл с 2019 года. Всего за клуб Нсоки провел 44 матча и отдал две голевые передачи.

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Комментарии

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