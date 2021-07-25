"Брюгге" усилился воспитанником ПСЖ
Фото: твиттер "Брюгге"/Автор неизвестен
Левый защитник "Ниццы" Стэнли Нсоки перешел в "Брюгге", сообщается на официальном сайте бельгийскго клуба.
Сумма трансфера составила 6,5 миллиона евро. Футболист подписал с клубом контракт до лета 2025 года.
22-летний Нсоки является воспитанником ПСЖ. За "Ниццу" он играл с 2019 года. Всего за клуб Нсоки провел 44 матча и отдал две голевые передачи.
Не пропустите: Кейн думает, что "Тоттенхэм" продаст его этим летом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Рубин" показал раздевалку команды после победы над "Спартаком"
-
Соболев требует от "Спартака" повышения зарплаты
-
"Спартак" обратился к фанатам после поражения от "Рубина"
-
"Бавария" - "Аякс" - 2:2 (видеообзор)
-
1
"Манчестер Юнайтед" проиграл клубу из Чемпионшипа (видеообзор)
-
1
"Брюгге" усилился воспитанником ПСЖ
-
"Зенит" близок к трансферу хавбека "Валенсии"
-
Форвард "Рубина" Деспотович оценил свои шансы заиграть в "Реале"
-
Главные новости дня: 24 июля
-
"Бавария" нацелилась на двух игроков из чемпионата Нидерландов
-
Семак отреагировал на назначение Карпина в сборную России
-
1
Кейн думает, что "Тоттенхэм" продаст его этим летом
-
Недвед сделал заявление касательно будущего Роналду и Дибалы в "Ювентусе"
-
Витория высказался о поражении от "Рубина"
-
Слуцкий прокомментировал победу над "Спартаком"
-
2
Товарищеские матчи: "Барселона" обыграла "Жирону", "Ювентус" был сильнее "Чезены"
-
Наингголан может покинуть "Интер"
-
"Ницца" усилилась бывшим полузащитником "Ювентуса"
-
1
"Шахтер" переиграл "Ингулец" в первом матче Де Дзерби в УПЛ
-
1
"Спартак" проиграл "Рубину", "Локомотив" победил "Арсенал"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Клуб Брюгге
|29
|70
|2
|Гент
|29
|55
|3
|Шарлеруа
|29
|54
|4
|Антверпен
|29
|53
|5
|Стандард Льеж
|29
|49
|6
|Мехелен
|29
|44
|7
|Генк
|29
|44
|8
|Андерлехт
|29
|43
|9
|Зульте-Варегем
|29
|36
|10
|Мукрон Перувелз
|29
|36
|11
|Кортрийк
|29
|33
|12
|Сент-Трюйден
|29
|33
|13
|Эупен
|29
|30
|14
|Серкль Брюгге
|29
|23
|15
|Остенде
|29
|22
|16
|Ред Стар Ваасланд
|29
|20