Бубнов: "Чемпионская гонка обостряется"

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Бубнов: "Чемпионская гонка обостряется"Известный в прошлом футболист Александр Бубнов высказался о борьбе за чемпионство в РФПЛ.

"Спартак" в последнее время играет очень уверенно, не теряет очков и вполне может пройти без потерь оставшуюся дистанцию. У них легче календарь, чем у "Локомотива". Остались только команды из середины и нижней части таблицы: "Анжи", "Урал", "Ахмат", "Амкар", "Ростов" и "Динамо". Чемпионская гонка обостряется", - цитирует бывшего футбола SportBox.

Напомним, Скрипник может возглавить "Ростов". | soccernews.ru

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4 Зенит Санкт-Петербург 23 42
5 Краснодар 24 41
6 Уфа 24 34
7 Арсенал Тула 24 32
8 Урал 24 29
9 Рубин 24 28
10 Ахмат 23 27
11 Динамо Москва 23 27
12 Ростов 24 27
13 Амкар 23 25
14 Анжи 24 24
15 Тосно 24 23
16 СКА Хабаровск 24 13
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