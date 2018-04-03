Бубнов: "Чемпионская гонка обостряется"

Известный в прошлом футболист Александр Бубнов высказался о борьбе за чемпионство в РФПЛ.

"Спартак" в последнее время играет очень уверенно, не теряет очков и вполне может пройти без потерь оставшуюся дистанцию. У них легче календарь, чем у "Локомотива". Остались только команды из середины и нижней части таблицы: "Анжи", "Урал", "Ахмат", "Амкар", "Ростов" и "Динамо". Чемпионская гонка обостряется", - цитирует бывшего футбола SportBox.

Напомним, Скрипник может возглавить "Ростов". | soccernews.ru