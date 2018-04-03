Бубнов: "Чемпионская гонка обостряется"
Известный в прошлом футболист Александр Бубнов высказался о борьбе за чемпионство в РФПЛ.
"Спартак" в последнее время играет очень уверенно, не теряет очков и вполне может пройти без потерь оставшуюся дистанцию. У них легче календарь, чем у "Локомотива". Остались только команды из середины и нижней части таблицы: "Анжи", "Урал", "Ахмат", "Амкар", "Ростов" и "Динамо". Чемпионская гонка обостряется", - цитирует бывшего футбола SportBox.
Напомним, Скрипник может возглавить "Ростов". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|23
|49
|2
|Спартак Москва
|24
|47
|3
|ЦСКА Москва
|23
|44
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|23
|42
|5
|Краснодар
|24
|41
|6
|Уфа
|24
|34
|7
|Арсенал Тула
|24
|32
|8
|Урал
|24
|29
|9
|Рубин
|24
|28
|10
|Ахмат
|23
|27
|11
|Динамо Москва
|23
|27
|12
|Ростов
|24
|27
|13
|Амкар
|23
|25
|14
|Анжи
|24
|24
|15
|Тосно
|24
|23
|16
|СКА Хабаровск
|24
|13