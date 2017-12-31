Бубнов дал оценку игре "Спартака" в Лиге Чемпионов

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Бубнов дал оценку игре "Спартака" в Лиге Чемпионов

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал оценку игре московского "Спартака" в групповом этапе Лиги Чемпионов.

"Спартак" в очередной раз подтвердил, что является очень нестабильной командой, которая испытывает большие трудности в обороне. Баланса для стабильности не хватает, перепады в игре огромны. "Спартак" может сыграть вничью с "Ливерпулем" дома и пропустить семь в гостях. Отчасти это стечение обстоятельств, отчасти - тактические ошибки тренера. Бывает, что команда проигрывает с крупным счётом, но важно, чтобы это не превращалось в систему" - сказал Бубнов.

Напомним, что "Спартак" финишировал в своей группе на третьем месте, что позволило попасть в 1/16 финала Лиги Европы, где соперником "красно-белых" будет "Атлетик" из Бильбао.

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