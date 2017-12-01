Бубнов дал прогноз на матч "Арсенал Тула" - "Спартак"

Теги арсенал туласпартак москва

Бубнов дал прогноз на матч "Арсенал Тула" - "Спартак"

Российский футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 19-го тура чемпионата России между тульским "Арсеналом" и московским "Спартаком".

"Я не рассматриваю вариант, что Тула будет отдавать долг за матч последнего тура прошлого сезона, в противном случае - это договорняк. Конечно, об этом можно рассуждать, но сейчас у "Арсенала" команда сильно изменилась, пришёл новый тренер. Миодраг Божович пообещал дать бой, считаю, что "Арсеналу" это по силам. "Арсенал" не пропускал в четырёх домашних матчах, но это было против команд с более слабой атакой, чем у "Спартака". В распоряжении Массимо Карреры сильнейшая в лиге атака, которой вполне по силам забить "Арсеналу" столько, сколько потребуется для победы. Прогноз - 1:2" - сказал Бубнов.

Напомним, что матч "Арсенал Тула" - "Спартак" состоится сегодня в 19:30 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Главное лакомство тура на "Эмирейтс": "Арсенал" сразится с "Манчестер Юнайтед"

Главное лакомство тура на "Эмирейтс": "Арсенал" сразится с "Манчестер Юнайтед"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 18 39
2 ЦСКА Москва 19 35
3 Спартак Москва 19 34
4 Зенит Санкт-Петербург 18 33
5 Краснодар 18 30
6 Ахмат 18 25
7 Уфа 18 24
8 Урал 18 24
9 Арсенал Тула 19 24
10 Ростов 18 22
11 Амкар 18 21
12 Рубин 18 20
13 Тосно 19 20
14 Динамо Москва 18 16
15 Анжи 18 16
16 СКА Хабаровск 18 12
Полная таблица

топ-5 тегов