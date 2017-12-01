Бубнов дал прогноз на матч "Арсенал Тула" - "Спартак"

Российский футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 19-го тура чемпионата России между тульским "Арсеналом" и московским "Спартаком".

"Я не рассматриваю вариант, что Тула будет отдавать долг за матч последнего тура прошлого сезона, в противном случае - это договорняк. Конечно, об этом можно рассуждать, но сейчас у "Арсенала" команда сильно изменилась, пришёл новый тренер. Миодраг Божович пообещал дать бой, считаю, что "Арсеналу" это по силам. "Арсенал" не пропускал в четырёх домашних матчах, но это было против команд с более слабой атакой, чем у "Спартака". В распоряжении Массимо Карреры сильнейшая в лиге атака, которой вполне по силам забить "Арсеналу" столько, сколько потребуется для победы. Прогноз - 1:2" - сказал Бубнов.

Напомним, что матч "Арсенал Тула" - "Спартак" состоится сегодня в 19:30 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru