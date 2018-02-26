Бубнов: "Думаю, "Зенит" может пройти "РБ Лейпциг"

Известный в прошлом футболист Александр Бубнов поделился ожиданиями от матчей питерского "Зенита" против немецкого "РБ Лейпциг" в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

"Лейпциг" в прошлом году пошумел в чемпионате Германии. Но в этом сезоне у них ничего не получилось. "Зениту" надо очень серьезно отнестись к этому сопернику. Эта команда имеет хорошую группу атаки, но много пропускает. Если "Зенит" будет играть на своем максимуме, то, думаю, сможет пройти немцев", - цитирует бывшего футболиста Спорт-FM.

Напомним, "Зенит" проведет товарищеский матч с командой из третьего итальянского дивизиона. | soccernews.ru