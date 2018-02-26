Бубнов: "Думаю, "Зенит" может пройти "РБ Лейпциг"
Известный в прошлом футболист Александр Бубнов поделился ожиданиями от матчей питерского "Зенита" против немецкого "РБ Лейпциг" в рамках 1/8 финала Лиги Европы.
"Лейпциг" в прошлом году пошумел в чемпионате Германии. Но в этом сезоне у них ничего не получилось. "Зениту" надо очень серьезно отнестись к этому сопернику. Эта команда имеет хорошую группу атаки, но много пропускает. Если "Зенит" будет играть на своем максимуме, то, думаю, сможет пройти немцев", - цитирует бывшего футболиста Спорт-FM.
Напомним, "Зенит" проведет товарищеский матч с командой из третьего итальянского дивизиона. | soccernews.ru
опрос
главное
-
На пути к исправлению: "Реал" в гостях у "Эспаньола"
-
Два в первом, три во втором: "Наполи" громит на Сардинии "Кальяри"
-
Итоги и символическая сборная 28-го тура АПЛ
-
В турнирах под эгидой УЕФА появится четвёртая замена
-
"Золотая бутса" сезона 2017/2018: на вершине воцарилось двоевластие Кейна и Кавани
Лента новостей
-
Soccer News открывает вакансии корреспондентов в городах, принимающих ЧМ-2018
-
Конте не покинет "Челси" до конца сезона
-
Джан может подписать контракт с новым клубом уже на этой неделе
-
Кришито покинет "Зенит"
-
Алаев: "Если клубы попросят перенести игры из-за холода, мы пойдем им на встречу"
-
Таски не поможет "Спартаку" в матче с "Крыльями Советов"
-
Болт определился с местом начала футбольной карьеры
-
Так могут не только звезды: отличные голы из третьего французского дивизиона
-
Бернардески рассказал о двух своих мечтах
-
Лукаку предлагает провести матч всех звёзд АПЛ
-
Штёгер недоволен матчем с "Аугсбургом"
-
Годин высказался о переезде Карраско в Китай
-
"Арсенал" определил семь кандидатов на замену Венгеру
-
Буффон готов вернуться в сборную Италии
-
Ройс поучаствовал в 100 голах "Боруссии"
-
Сарри прокомментировал победу над "Кальяри"
-
Изменено время начала матча РФПЛ "Ростов" - "Зенит"
-
Защитник "Хетафе" перебрался в Китай
-
Карраско: "Китайский чемпионат процветает, условия для работы отличные"
-
В Англии со следующего сезона появится зимний перерыв
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Вильярреал
|6
|11
|2
|Астана
|6
|10
|3
|Славия Прага
|6
|8
|4
|Маккаби Тель-Авив
|6
|4
|Группа B
|М
|О
|1
|Динамо Киев
|6
|13
|2
|Партизан
|6
|8
|3
|Янг Бойз
|6
|6
|4
|Шкендербеу
|6
|5
|Группа C
|М
|О
|1
|Брага
|6
|10
|2
|Лудогорец
|6
|9
|3
|Истанбул ББ
|6
|8
|4
|Хоффенхайм
|6
|5
|Группа D
|М
|О
|1
|Милан
|6
|11
|2
|АЕК
|6
|8
|3
|Риека
|6
|7
|4
|Аустрия Вена
|6
|5
|Группа E
|М
|О
|1
|Аталанта
|6
|14
|2
|Лион
|6
|11
|3
|Эвертон
|6
|4
|4
|Аполлон
|6
|3
|Группа F
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|6
|11
|2
|Копенгаген
|6
|9
|3
|Шериф
|6
|9
|4
|Злин
|6
|2
|Группа G
|М
|О
|1
|Виктория Плзень
|6
|12
|2
|Стяуа Бухарест
|6
|10
|3
|Лугано
|6
|9
|4
|Хапоэль Беэр-Шева
|6
|4
|Группа H
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|13
|2
|Црвена Звезда
|6
|9
|3
|Кельн
|6
|6
|4
|БАТЭ
|6
|5
|Группа I
|М
|О
|1
|Зальцбург
|6
|12
|2
|Марсель
|6
|8
|3
|Коньяспор
|6
|6
|4
|Витория Гимарайнш
|6
|5
|Группа J
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|6
|11
|2
|Эстерсунд ФК
|6
|11
|3
|Заря Луганск
|6
|6
|4
|Герта
|6
|5
|Группа K
|М
|О
|1
|Лацио
|6
|13
|2
|Ницца
|6
|9
|3
|Зульте-Варегем
|6
|7
|4
|Витесс
|6
|5
|Группа L
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|6
|16
|2
|Реал Сосьедад
|6
|12
|3
|Русенборг
|6
|5
|4
|Вардар
|6
|1