Бубнов: "Еще рано говорить, что "Локомотив" - чемпион"

Известный в прошлом футболист Александр Бубнов оценил чемпионские перспективы московского "Локомотива".

"Сейчас на 100% сказать тяжело, сохранит ли "Локомотив" свое преимущество перед преследователями. Сумеют ли они не потерять очки в предстоящих выездных играх с "Уралом" и "Амкаром"? Их ожидают матчи еще с "Зенитом" и "Краснодаром". Я бы не говорил, что "Локомотив" - уже чемпион. Еще рано так говорить. Картина прояснится через туров четыре", - цитирует бывшего футболиста Спорт-FM.

Напомним, Мостовой поделился мнением о матче "Локомотив" - "Спартак". | soccernews.ru