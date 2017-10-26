Бубнов: "Если "Краснодар" будет продолжать терять очки, то руководству клуба придeтся заниматься Шалимовым"

Теги краснодар

Бубнов: "Если "Краснодар" будет продолжать терять очки, то руководству клуба придeтся заниматься Шалимовым"

Известный футбольный критик Александр Бубнов считает, что "Краснодар" до сих пор не уволил главного тренера Игоря Шалимова, так как не может найти ему замену.

"Со сложившейся ситуацией в первую очередь должен разбираться тренер. Если команда не сумеет с этим справиться и будет продолжать терять очки, то руководству клуба придeтся заниматься Шалимовым.

То есть перед "Краснодаром" может встать проблема главного тренера. Если до зимней паузы ситуация не изменится, вполне возможна отставка. Мне кажется, если бы у "Краснодара" сейчас была полноценная замена Шалимову, они бы его уже убрали. Видимо, пока не нашли подходящего тренера", - заявил Бубнов на канале в YouTube.

Напомним, что "Краснодар" проиграл пять матчей подряд во всех турнирах, а в Премьер-лиге опустился на шестое место.

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