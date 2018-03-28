Бубнов: "Эта сборная России слабейшая в истории"

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов оценил игру сборной России в товарищеских матчах с Бразилией (0:3) и Францией (1:3).

"Матчи с Бразилией и Францией подтвердили наш уровень. Мы сильно уступаем лидерам мирового футбола функционально, вторые таймы завершаются не в нашу пользу. Очевидна и громадная разница в исполнительском мастерстве. Могу согласиться с теми, кто говорит, что это слабейшая сборная России в истории. Судя по результатам, это действительно так.

При этом с французами мы сыграли более качественно, чем с бразильцами. Иногда нам даже удавались качественные комбинации в атаке. Я бы даже сказал, что у сборной есть прогресс по сравнению с первыми матчами под руководством Черчесова.

Наш нынешний уровень позволяет говорить, что мы должны выходить из группы – это будет успехом для нынешней сборной. Я посмотрел контрольные матчи Египта и Саудовской Аравии и могу сказать, что нам вполне по силам обыгрывать эти сборные", - цитируют Бубнова российские СМИ.

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