Бубнов: "Из состава сборной России на следующий сбор будет вызвано не более шести игроков"

Известный в прошлом футболист Александр Бубнов высказался о проведенном сборе национальной команды России.

"Думаю, из этого состава на ближайший сбор будет вызвано не более 6 человек: Лунев, Фернандес, Кузяев, братья Миранчуки, Заболотный. Не факт, что они получат игровую практику, но в расширенный список попадут. Это моя оценка. В любом случае октябрьский сбор даст больше пищи для размышления", - цитирует бывшего футболиста SportBox.

Напомним, Бубнов высказался об игре сборной России. | soccernews.ru