Бубнов: "Кокорин может забить и больше 20 мячей за сезон"

Теги александр кокоринзенит санкт-петербург

Бубнов: "Кокорин может забить и больше 20 мячей за сезон"Известный в прошлом футболист Александр Бубнов сделал прогноз по результативности форварда питерского "Зенита" Александра Кокорина.

"Будем смотреть, как он стабильно станет играть и не будет ли пропускать из-за травм. Кокорин имеет шансы на гол в каждом матче, вопрос - в реализации. Он может спокойно забивать в каждом матче. Но с таким темпом, как он идет, то Кокорин может забить и больше 20-ти мячей за сезон", - цитирует бывшего футболиста Спорт-FM.

Напомним, Фурсенко рассказал, с чем связаны перемены в игре Кокорина. | soccernews.ru

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