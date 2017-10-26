Бубнов: "Локомотив" - более сыгранная и опытная команда по сравнению с "Зенитом"

Известный в прошлом футболист Александр Бубнов высказался о предстоящем матче лидеров чемпионата России - питерского "Зенита" против московского "Локомотива".

"Если брать сыгранность и опыт, то "Локомотив" - и более сыгранная, и более опытная команда по сравнению с "Зенитом". Поэтому петербуржцам будет нелегко справиться с "Локомотивом". Более того, команда Семина уже обыгрывала и ЦСКА, и "Спартак" на выезде. В какой-то степени "железнодорожникам" даже легче играть в гостях, поскольку дома соперник больше атакует", - цитирует бывшего футболиста чемпионат.com.

Напомним, Кокорин критически оценил языковые способности своих аргентинских одноклубников. | soccernews.ru