Бубнов: "Локомотив" - более сыгранная и опытная команда по сравнению с "Зенитом"

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Бубнов: "Локомотив" - более сыгранная и опытная команда по сравнению с "Зенитом"Известный в прошлом футболист Александр Бубнов высказался о предстоящем матче лидеров чемпионата России - питерского "Зенита" против московского "Локомотива".

"Если брать сыгранность и опыт, то "Локомотив" - и более сыгранная, и более опытная команда по сравнению с "Зенитом". Поэтому петербуржцам будет нелегко справиться с "Локомотивом". Более того, команда Семина уже обыгрывала и ЦСКА, и "Спартак" на выезде. В какой-то степени "железнодорожникам" даже легче играть в гостях, поскольку дома соперник больше атакует", - цитирует бывшего футболиста чемпионат.com.

Напомним, Кокорин критически оценил языковые способности своих аргентинских одноклубников. | soccernews.ru

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Команда М О
1 Локомотив Москва 14 29
2 Зенит Санкт-Петербург 14 29
3 ЦСКА Москва 14 25
4 Урал 14 22
5 Спартак Москва 14 21
6 Краснодар 14 21
7 Рубин 14 18
8 Уфа 14 18
9 Арсенал Тула 14 17
10 Ахмат 14 17
11 Ростов 14 17
12 Амкар 14 16
13 Динамо Москва 14 14
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15 СКА Хабаровск 14 12
16 Анжи 14 12
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