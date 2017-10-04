Бубнов: "Локомотив" способен побороться с "Зенитом" за чемпионство"

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Бубнов: "Локомотив" способен побороться с "Зенитом" за чемпионство"Известный в прошлом футболист Александр Бубнов высказался о борьбе за чемпионство в Премьер-Лиге.

"У "Локомотива" есть шансы побороться с "Зенитом". Тем более в ближайших турах эти команды встретятся друг с другом. При удачном для себя исходе "железнодорожники" даже могут возглавить турнирную таблицу РФПЛ. Я думаю, что в ближайшее время "Локомотив" будет находиться вверху турнирной таблицы. И вообще эта команда способна бороться за выход в Лигу Чемпионов", - цитирует бывшего футболиста чемпионат.com.

Напомним, "Локомотив" поддержал решение РФПЛ о введении видеоповторов. | soccernews.ru

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