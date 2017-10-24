Бубнов: "Локомотив" заслуженно занимает первое место"

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Бубнов: "Локомотив" заслуженно занимает первое место"Известный в прошлом футболист Александр Бубнов высказался о лидерстве московского "Локомотива" в Премьер-Лиге.

"Пожалуй, можно даже сказать, что москвичи абсолютно заслуженно занимают первую строчку в таблице. Столичный клуб идет по дистанции ровно, без затяжных неудачных серий. Если бы не обидные осечки с "Тосно", "Амкаром" и "Уфой", у "Локо" сейчас и вовсе был бы солидный отрыв. Думаю, с возвращением Ари игра команды будет более яркой, так что "железнодорожники" еще прибавят", - цитирует бывшего футболиста SportBox.

Напомним, вчера "Локомотив" обыграл "Краснодар". | soccernews.ru

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