Бубнов: "Локомотив" заслуженно занимает первое место"
Известный в прошлом футболист Александр Бубнов высказался о лидерстве московского "Локомотива" в Премьер-Лиге.
"Пожалуй, можно даже сказать, что москвичи абсолютно заслуженно занимают первую строчку в таблице. Столичный клуб идет по дистанции ровно, без затяжных неудачных серий. Если бы не обидные осечки с "Тосно", "Амкаром" и "Уфой", у "Локо" сейчас и вовсе был бы солидный отрыв. Думаю, с возвращением Ари игра команды будет более яркой, так что "железнодорожники" еще прибавят", - цитирует бывшего футболиста SportBox.
Напомним, вчера "Локомотив" обыграл "Краснодар". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|14
|29
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|14
|29
|3
|ЦСКА Москва
|14
|25
|4
|Урал
|14
|22
|5
|Краснодар
|14
|21
|6
|Спартак Москва
|14
|21
|7
|Уфа
|14
|18
|8
|Рубин
|14
|18
|9
|Ахмат
|14
|17
|10
|Арсенал Тула
|14
|17
|11
|Ростов
|14
|17
|12
|Амкар
|14
|16
|13
|Динамо Москва
|14
|14
|14
|Тосно
|14
|14
|15
|Анжи
|14
|12
|16
|СКА Хабаровск
|14
|12