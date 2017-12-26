Бубнов: "Лучшие игроки года - это Фернандеш, Луис Адриано и Промес, разочарование - Дзюба"
Известный футбольный критик Александр Бубнов назвал лучших игроков и тренера по итогам 2017 года в чемпионате России.
"Тренер года в России, если судить по нынешней игре "Локомотива" и его отрыву, - это, конечно, Семин. Лучшие игроки года - это Фернандеш, Луис Адриано и Промес. Главное открытие года в России - это "Локомотив", который сейчас с таким отрывом лидирует в чемпионате России. Из игроков для меня открытие года - это Алексей Миранчук, который себя очень хорошо проявляет и уже стал лидером команды.
Команда-разочарование - это "Рубин". С приходом Бердыева многие связывали большие надежды. Ожидали, что команда начнет прогрессировать, бороться за самые высокие места, но ничего из этого не произошло. Сейчас команда находится недалеко от переходных игр. Из футболистов главным разочарованием стал Артем Дзюба, не попадающий в состав "Зенита". Сейчас вообще неизвестна его дальнейшая судьба, останется он в "Зените" или нет. Он и из состава сборной выбыл.
Если Смолов не уедет из России, то, на мой взгляд, у него больше всего шансов выиграть гонку бомбардиров. Он нападающий, через него строится вся игра "Краснодара". Промес все-таки больше играет хавбека. Пусть спартаковец и забивает много голов, но у него шансов меньше, чем у Смолова и Кокорина", - приводят слова Бубнова российские СМИ.
Не пропустите: Мутко: "К 2020 году мы уберем с поля лимит в РФПЛ". | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Джеррард рассказал о начале своей тренерской карьеры
-
Тони Пьюлис возглавил "Мидлсбро"
-
"Манчестер Сити" заинтересован в подписании хавбека дортмундской "Боруссии"
-
Карпин назвал тройку лучших игроков РФПЛ в 2017-м году
-
"Интер" назвал цену на Жоау Мариу
-
"Арсенал" определился с размером своего предложения по Дракслеру
-
"Барселона" рассматривает вариант с приобретением Головина в качестве альтернативы Коутиньо
-
Кавазашвили спрогнозировал результаты матчей сборной России на групповом этапе Чемпионата Мира
-
Блан исключил возможность своей работы в "Севилье"
-
"Манчестер Юнайтед" определился с размером своего предложения по Дибале
-
Венгер определился с приоритетным подписанием на январь
-
Промес прокомментировал свою победу в голосовании за лучшего игрока России 2017-го года
-
Карвахаль: "Мое удаление стало поворотным моментом в Эль Класико"
-
France Football назвал лучшего футболиста Франции 2017-го года
-
У Месси остался единственный соперник в борьбе за звание лучшего бомбардира 2017-го года
-
Определен лучший футболист России в 2017-м году
-
Марадона: "Мне не нравится ПСЖ"
-
Конте заинтересован в работе с "Реалом"
-
Неймар забил шедевральный гол в благотворительном матче
-
"Фенербахче" претендует на защитника "Зенита"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|20
|45
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|37
|3
|Спартак Москва
|20
|37
|4
|Краснодар
|20
|36
|5
|ЦСКА Москва
|20
|35
|6
|Уфа
|20
|27
|7
|Ахмат
|20
|26
|8
|Урал
|20
|25
|9
|Арсенал Тула
|20
|25
|10
|Ростов
|20
|25
|11
|Рубин
|20
|23
|12
|Динамо Москва
|20
|22
|13
|Амкар
|20
|21
|14
|Тосно
|20
|20
|15
|Анжи
|20
|19
|16
|СКА Хабаровск
|20
|12