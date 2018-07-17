Бубнов: "Мбаппе превзойдет Месси и Роналду"
Известный в прошлом футболист Александр Бубнов оценил перспективы форварда ПСЖ и сборной Франции Килиана Мбаппе стать звездой мирового футбола.
"Мбаппе - звезда, которая в ближайшее десять лет заберет все индивидуальные награды и, возможно, превзойдет двух нынешних титанов. Даже Пеле с Роналду так не выделялись в его возрасте. Техника, скорость, хорошая игра в пас, игру хорошо понимает - в общем, настоящая звезда мирового уровня", - цитирует бывшего футболиста Спорт-FM.
Напомним, Бубнов оценил работу Черчесова в сборной России. | soccernews.ru
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|2
|Монако
|38
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|Лион
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|78
|4
|Марсель
|38
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|Ренн
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|6
|Бордо
|38
|55
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|Сент-Этьен
|38
|55
|8
|Ницца
|38
|54
|9
|Нант
|38
|52
|10
|Монпелье
|38
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|38
|48
|12
|Генгам
|38
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|Амьен
|38
|45
|14
|Анжер
|38
|41
|15
|Страсбур
|38
|38
|16
|ФК Кан
|38
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|Лилль
|38
|38
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|Тулуза
|38
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|Труа
|38
|33
|20
|Метц
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