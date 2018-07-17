Бубнов: "Мбаппе превзойдет Месси и Роналду"

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Бубнов: "Мбаппе превзойдет Месси и Роналду"Известный в прошлом футболист Александр Бубнов оценил перспективы форварда ПСЖ и сборной Франции Килиана Мбаппе стать звездой мирового футбола.

"Мбаппе - звезда, которая в ближайшее десять лет заберет все индивидуальные награды и, возможно, превзойдет двух нынешних титанов. Даже Пеле с Роналду так не выделялись в его возрасте. Техника, скорость, хорошая игра в пас, игру хорошо понимает - в общем, настоящая звезда мирового уровня", - цитирует бывшего футболиста Спорт-FM.

Напомним, Бубнов оценил работу Черчесова в сборной России. | soccernews.ru

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