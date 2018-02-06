Бубнов: "Муса в Англии стал сильнее"



Известный футбольный критик Александр Бубнов не удивлен удачным возвращением в ЦСКА нигерийского нападающего Ахмеда Мусы.

"Касательно успешного возвращения Мусы из Англии (3 гола в 2 матчах) тут нет ничего удивительного. В отличие от "Лестера" у него де-факто нет конкурентов впереди. Подобно Сейду Думбия, нигериец вернулся в ЦСКА, будучи полностью адаптирован к клубу. Функционально он всегда хорошо выглядел, а в стане армейцев снова по умолчанию стал лидером атак, на которого играют, целенаправленно используют сильные стороны.

В АПЛ все было иначе, плюс сказывался недостаток индивидуального мастерства, но Муса все равно принимал участие в тренировках, провел не один матч и вынес для себя полезный опыт. Поэтому, думаю, в этом смысле он стал в Англии только сильнее", – приводят слова Бубнова российские СМИ.

Напомним, что ЦСКА взял 25-летнего Мусу в бесплатную аренду у "Лестера" без права выкупа.

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