Бубнов: "Напрягает, что мы уступили туркам в качестве"

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Бубнов: "Напрягает, что мы уступили туркам в качестве"

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением об игре сборной России в матчах с Швецией и Турцией.

"Сборная уверенно провела обе игры со Швецией и Турцией. Станислав Черчесов определился с обоймой, можно предсказывать стартовый состав, прорисовывается стиль. В первую очередь это прессинг и очень дисциплинированная игра в защите. Прессинг и организация - ключевые черты. Это позитивные моменты.

При этом показатели технико-тактических действий нашей команды ниже, чем у Турции, но это тактика, мы намеренно отдавали мяч. Напрягает, что мы проиграли туркам в качестве. Мы ощутимо больше ошибались, процент брака у футболистов сборной Турции ниже. То же самое было и после игры в Трабзоне. Это говорит о том, что класс нашей сборной ниже, чем у Турции. По крайней мере, в техническом оснащении точно. Но мы компенсируем нехватку мастерства тактикой, а также физическим превосходством" - приводят слова Бубнова российские СМИ.

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