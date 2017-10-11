Известный в прошлом футболист Александр Бубнов назвал главную проблему сборной России по итогам товарищеских матчей против команд Южной Кореи и Ирана.

"Средняя линия - лицо команды, и оно-то пока у сборной России отсутствует, по крайней мере, невыразительно. Оптимальные связи на поле находятся только по ходу матча, во вторых таймах, а с первых минут сборная России не может взять мяч под контроль, оказывать систематическое давление на соперника. Это, пожалуй, основная проблема, над которой предстоит работать Черчесову в ближайшей перспективе", - цитирует бывшего футболиста SportBox.

Напомним, вчера сборная России сыграла вничью с Ираном. | soccernews.ru