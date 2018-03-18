Бубнов назвал лучшего игрока "Спартака"

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Бубнов назвал лучшего игрока "Спартака"

Российский футбольный эксперт Александр Бубнов назвал лучшего игрока московского "Спартака" на сегодняшний день.

"Луис Адриано провёл отличный матч с "Рубином". На мой взгляд, он лучший игрок "Спартака" прямо сейчас" - сказал Бубнов.

В этом сезоне 30-летний Адриано сыграл за "Спартак" 31 матч, забил 12 голов и сделал 6 результативных передач.

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