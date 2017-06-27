Бубнов назвал лучшего игрока в составе сборной России на Кубке Конфедераций

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Бубнов назвал лучшего игрока в составе сборной России на Кубке Конфедераций

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов назвал хавбека ЦСКА Александра Головина лучшим игроком в составе сборной России на Кубке Конфедераций.

"Я считаю, что две игры наиболее показательны для нашей сборной - это матчи против Португалии и Мексики. В этих встречах больше всех технико-тактических действий совершил Александр Головин. Он и являлется лучшим игроком сборной России на турнире" - сказал Бубнов.

Напомним, что 21-летний Головин отыграл полностью все три матча группового этапа Кубка Конфедераций, результативными действиями не отличался.

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