Бубнов назвал лучших игроков сборной России на Чемпионате Мира

Известный в прошлом футболист Александр Бубнов назвал лучших игроков сборной России на домашнем для нее Чемпионате Мира.

"Акинфеев отыграл на пять с плюсом. Фернандес сыграл на своем уровне - четверка, Кутепов прибавил, особо грубых ошибок не допускал. В общем, за игру в обороне можно всем поставить четверку. Большие претензии к организации игры в атаке. С учетом провала Смолова, Дзюба сыграл на своем уровне. Зобнин и Головин неплохо отыграли. Удивил Черышев количеством голов. Он хорошо выглядел. Самедов никак себя ярко не проявил. Ему приходилось много обороняться. Ему не хватало остроты в атаке. Акинфеев и Игнашевич - лучшие игроки сборной на ЧМ-2018", - цитирует бывшего футболиста Спорт-FM.

Напомним, врач сборной России прокомментировал обвинения в допинге. | soccernews.ru