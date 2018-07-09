Бубнов назвал лучших игроков сборной России на Чемпионате Мира

Теги россияигорь акинфеевсергей игнашевич

Бубнов назвал лучших игроков сборной России на Чемпионате МираИзвестный в прошлом футболист Александр Бубнов назвал лучших игроков сборной России на домашнем для нее Чемпионате Мира.

"Акинфеев отыграл на пять с плюсом. Фернандес сыграл на своем уровне - четверка, Кутепов прибавил, особо грубых ошибок не допускал. В общем, за игру в обороне можно всем поставить четверку. Большие претензии к организации игры в атаке. С учетом провала Смолова, Дзюба сыграл на своем уровне. Зобнин и Головин неплохо отыграли. Удивил Черышев количеством голов. Он хорошо выглядел. Самедов никак себя ярко не проявил. Ему приходилось много обороняться. Ему не хватало остроты в атаке. Акинфеев и Игнашевич - лучшие игроки сборной на ЧМ-2018", - цитирует бывшего футболиста Спорт-FM.

Напомним, врач сборной России прокомментировал обвинения в допинге. | soccernews.ru

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