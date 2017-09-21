Бубнов назвал основного конкурента "Зенита" в РФПЛ
Известный в прошлом футболист Александр Бубнов назвал основного конкурента питерского "Зенита" в Премьер-Лиге.
"Думаю, "Краснодар" на данный момент - основной конкурент "Зенита". Краснодарцы не играют в еврокубках, и это им пойдет на пользу. Команда будет более свежо выглядеть. Более того, у них практически опустел лазарет. В последний момент травму получил Синицын, а так травмированных игроков больше нет, и у Шалимова есть возможность ротировать состав. Тот же Крицюк играл нормально, никаких к нему вопросов по игре нет", - цитирует бывшего футболиста чемпионат.com.
Напомним, вчера "Краснодар" выбыл из кубка России. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|10
|24
|2
|Краснодар
|10
|21
|3
|Локомотив Москва
|10
|20
|4
|ЦСКА Москва
|10
|19
|5
|Ростов
|10
|16
|6
|Рубин
|10
|14
|7
|Ахмат
|10
|14
|8
|Спартак Москва
|10
|13
|9
|Урал
|10
|13
|10
|Арсенал Тула
|10
|11
|11
|Уфа
|10
|10
|12
|Динамо Москва
|10
|9
|13
|Тосно
|10
|9
|14
|СКА Хабаровск
|10
|8
|15
|Амкар
|10
|8
|16
|Анжи
|10
|7