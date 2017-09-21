Бубнов назвал основного конкурента "Зенита" в РФПЛ

Известный в прошлом футболист Александр Бубнов назвал основного конкурента питерского "Зенита" в Премьер-Лиге.

"Думаю, "Краснодар" на данный момент - основной конкурент "Зенита". Краснодарцы не играют в еврокубках, и это им пойдет на пользу. Команда будет более свежо выглядеть. Более того, у них практически опустел лазарет. В последний момент травму получил Синицын, а так травмированных игроков больше нет, и у Шалимова есть возможность ротировать состав. Тот же Крицюк играл нормально, никаких к нему вопросов по игре нет", - цитирует бывшего футболиста чемпионат.com.

Напомним, вчера "Краснодар" выбыл из кубка России. | soccernews.ru