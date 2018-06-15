Бубнов назвал посредственной игру сборной России в матче с Саудовской Аравией

Известный футбольный критик Александр Бубнов прокомментировал победу сборной России над Саудовской Аравией (5:0) в матче Чемпионата Мира-2018.

"Первые слова Черчесова в раздевалке должны быть такие: "Нам нужно как можно быстрее забыть этот матч". С нашей стороны, отбросив эмоции, игра была довольно посредственная. Если посчитать технико-тактические действия, то сборная России отыграла где-то между тройкой и четвёркой.

Хотя Денис Черышев забил дважды, лучший игрок матча – Александр Головин. Он провёл на поле всю игру, забил гол, отдал две результативные передачи, участвовал почти во всех голевых атаках. Он много обострял и отдавал вперёд. Зарубежные селекционеры сегодня следили за двумя игроками – за Головиным и Смоловым. Первый произвёл хорошее впечатление, второй – нет", - приводят слова Бубнова российские СМИ.

"Как буду праздновать победу? Никак. Пойду спать. Если россияне выиграют у Уругвая, тогда я буду рад. Сегодня сборная России выложилась полностью, показала свой максимум, и ребята добились хорошего результата", - добавил критик.

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