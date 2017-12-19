Бубнов назвал позицию, которую необходимо усилить "Спартаку"

Известный российский футбольный эксперт Александр Бубнов назвал позицию, которую необходимо усилить московскому "Спартаку".

"Спартаку" надо думать о плеймейкере. Сейчас на этой позиции действует Фернандо. Надо искать футболиста, способного конструировать атаки и активно участвующего в нападении" - сказал Бубнов.

Также эксперт поделился мнением о том, смог бы "Спартак" усилить позицию плеймейкера за счёт подписания полузащитника "Зенита" Олега Шатова.

"Нет, он не для этой позиции. Я слышал, что Шатова и Дзюбу могут отдать в аренду ЦСКА. Думаю, армейцы не отказались бы от такого варианта" - добавил Бубнов.

Не пропустите: "Спартак" возобновил интерес к Ньянгу. | http://soccernews.ru